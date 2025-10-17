パレスチナ自治区ガザ地区での停戦が発効してから、17日で1週間となりました。イスラム組織ハマスによる人質の遺体の返還が遅れていて、イスラエル側が「停戦合意違反だ」と反発を強めるなど、先行きが見通せない状況になっています。ハマスは16日、全ての人質の遺体の返還について、「時間がかかる可能性がある」との声明を出しました。一部の遺体はがれきの下に埋まっているとした上で、回収するために必要ながれきを除去する重