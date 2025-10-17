アメリカ東部メリーランド州の連邦大陪審は16日、第1次トランプ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏を機密情報を不正に扱った罪などで起訴しました。起訴状によりますと、ボルトン氏は国家安全保障担当の大統領補佐官を務めた2018年から2019年にかけて、2人の親族に対し自身の機密業務の詳細を記した情報を数百ページにわたって共有していたなどとされています。共有された情報は最高機密を含む「国防