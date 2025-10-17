北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母・早紀江さんが16日、支援者の会に出席し、「新潟に行くのは辛い」と拉致が起きた新潟への複雑な思いを語りました。横田早紀江さんの支援者による祈りの会は2000年に始まり、16日で246回目を数えました。この中で早紀江さんは、1977年に中学1年生だっためぐみさんが新潟市で行方不明になった当時の苦しい心情を振り返りました。【横田早紀江さん】「自分がいなくなりたい。そんな思いを抱