高気圧に覆われ、17日の新潟県内は各地で青空が広がり、最高気温が25℃を超える夏日となる地点がある見込みです。 高気圧に覆われ青空が広がった17日の県内。朝の最低気温は新潟市中央区で平年よりも5.8℃高い18.2℃となるなど広い範囲で9月上旬から下旬並みとなりました。気温はさらに上がる見込みで、日中の最高気温は上越市高田や長岡市、新潟市中央区で25℃の夏日となる予想です。18日は天気が下り坂で雷を伴い激しく雨が降る