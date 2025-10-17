食と映画を同時に楽しむ祭典「北海道フービーフェスティバル 2025」が10月10日から3日間、札幌市内の映画館や北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)などで開催された。○■オープニングセレモニーには、豪華メンバーが登場「皆さん! こんにちはー!」。10月10日午後2時、総合司会を務める元ファイターズガール滝谷美夢さんの明るい声が赤れんが庁舎前に響き、3日間の宴の幕が上がった。元ファイターズガール滝谷美夢さん秋元克広札幌市長