「焼く」だけで、ナポリタンがまるで別ものに！〈カゴメ〉が提案する焼きケチャップは、炒めてから使うだけでトマトの甘みと香ばしさが倍増。いつものナポリタンが、驚くほど濃厚でコクのある味わいに変わります。フライパンひとつでできるのに、ひと口目から感動のおいしさ。これは絶対、やってみて！『焼きケチャップのナポリタン』のレシピ材料（2人分）スパゲティ（1.9mmのもの）……160g 玉ねぎ……1/4個（約50g） ピーマン…