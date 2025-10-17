◎「第１１回ルーキーボーイズ王座決定大会」（１０月１１〜１３日・ＴＴＣスポーツパーク上下野球場ほか）◆中学１年生の部▽予選リーグ愛媛・岩国合同ボーイズ３−２中四国ドリームガールズ中四国ブロックの中学１年生３６チームが１２組に分かれてリーグ戦を行い、愛媛・岩国合同は大きな一勝をつかんだ。中四国ドリームガールズ戦で先発した辻井は足に打球が直撃。もん絶するも「自分のため、チームのためと気力で投げ