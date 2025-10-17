大阪みなづき野球協会所属６チーム（池田、大阪柴島、大阪此花、大阪都島、北大阪、豊中）の３年生８９選手を送り出す合同卒団式が行われ、監督、チーム関係者、保護者らが式典を温かく見守った。冒頭で、田山貞文・同協会会長が「最後までやり遂げたということに、心から拍手を送りたいと思います。出会った仲間のことをいつまでも忘れないでいただきたい。今後も病気、けがなく、後悔のない日々の実践をお願いしたいと思いま