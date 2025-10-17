夫婦お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりが母校の先輩とのショットを披露した。１７日までにインスタグラムで「脚本家の大先生であり高校の大先輩の井上由美子先生です〜」「＃白い巨頭＃ＧＯＯＤＬＵＣＫ＃昼顔などなど＃素晴らしい作品あげるとキリがありませ〜んそして＃私の永遠の推し＃天海祐希姉様の＃緊急取調室」とつづり、数々のヒット作を手がけた脚本家の井上由美子氏との２ショットをアッ