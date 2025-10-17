キリンビール株式会社から、１０月７日（火）より「キリングッドエール」が全国で発売！新商品発表会に招待いただき、参加してきました。イベントには、綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが登壇されました。グッドエールのおいしさや、みんなで乾杯しながら歌って踊ったCM撮影でのエピソードについて、お話しくださいました。さらに今回、Mrs. GREEN APPLEは「キリングッドエール」のためにテーマソ