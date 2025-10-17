鹿児島市で、きょう17日未明、がありました。警察は、この部屋に住む71歳の男を現行犯逮捕しました。 鹿児島中央警察署によりますと、きょう17日午前0時ごろ、鹿児島市城南町のマンションの一室で火事があり、およそ21平方メートルが全焼しました。火はおよそ1時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。 この火事で、警察は、焼けた一室に住む無職・末川廣哲容疑者(71)を現住建造物等放火の疑いで現行犯逮捕しました