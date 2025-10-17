鹿児島市で去年11月、4人が車にはねられ1人が死亡した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。 過失運転致死傷の罪に問われているのは鹿児島市下荒田4丁目の無職・吉粼順子被告(85)です。 起訴状などによりますと吉粼被告は去年11月、鹿児島市下荒田1丁目の交差点を乗用車で右折する際、横断歩道や歩道を歩いていた4人をはね、姶良市の今西和隆さん(当時37)を死亡