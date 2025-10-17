通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.71-1.13円コールオーバー ユーロ円0.64-1.02円コールオーバー ポンド円0.86-1.22円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格