北京中軸線上の景山から望む鼓楼。（２０２４年８月１２日撮影、北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京10月17日】中国は「第14次5カ年規画」が始まった2021年以降、生態環境が持続的に改善された。24年に全国の地級市（省の下の行政単位）以上の都市の大気の質が「優」または「良」だった日の割合は87.2％となり、地表水の質も「優良（水質基準5段階のうち上から1〜3段階）」だった断面水質の割合が90.4％と初めて90％を