１６日、清華大学経済管理学院顧問委員会の委員代表と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／殷博古）【新華社北京10月17日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は16日、北京の釣魚台国賓館で清華大学経済管理学院顧問委員会の委員代表と会見した。