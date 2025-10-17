アパートに侵入し、就寝中の女性に性的暴行を加えた疑いで32歳の男が逮捕された。村上巧容疑者は2025年8月、埼玉県上尾市のアパートの一室に侵入し、寝ていた30代の女性を「騒いだら殺す」などと脅迫して性的暴行を加えた疑いが持たれている。警察によると、女性の部屋は1階で、村上容疑者は鍵のかかっていない場所から侵入したとみられている。2人に面識はなかったが、村上容疑者は調べに対し、「1カ月ほど前に見かけてかわいいと