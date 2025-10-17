■MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦マリナーズ2ー8ブルージェイズ（日本時間17日、T-モバイル・パーク）ア・リーグ優勝決定シリーズ（4戦先勝）の第4戦が行われ、ブルージェイズ（東地区1位）がマリナーズ（西地区1位）に快勝。対戦成績を2勝2敗の五分に戻し、両チーム譲らぬ展開に。ブルージェイズは1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ（WS）進出を狙い、マリナーズは1977年の創設以来、球団史上初となるWS進出