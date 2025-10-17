◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に勝利。3連勝で対戦成績を3勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけた。また、ポストシーズン（PS）に入って好投が続く投手陣が史上初の偉業を成し遂げたことを米会社が紹介した。この日は先発・グラスノーが