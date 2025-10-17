アメリカのハードロックバンド・KISS（キッス）の初代ギタリスト、エース・フレーリーさんが74歳で亡くなりました。フレーリーさんの家族は、SNSを通じてフレーリーさんが自宅で転倒したことにより、16日に亡くなったことを公表しました。家族に囲まれて安らかに亡くなったとしたうえで「エースの記憶は永遠に生き続ける」と記されています。また、KISSもXの投稿で「彼はバンドの黎明期と歴史において、かけがえのないロックの戦士