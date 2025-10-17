17日、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一さんが、都内で行われた味の素?「白米どうぞ®」のイベントに登壇。『白米損失による幸福度調査』の結果発表とともに、過去の壮絶な糖質制限生活について語りました。【写真を見る】【ブラマヨ小杉】過去の?糖質ハラスメント?を謝罪！ 壮絶な糖質制限で『家庭内白米別居』も告白「糖質制限をされた経験がある小杉竜一さんです」と紹介されると、胸に「白米 食べたい」と書か