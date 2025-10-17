米大リーグのポストシーズンは１６日（日本時間１７日）、ア・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）のマリナーズ（西地区１位）―ブルージェイズ（東地区１位）第４戦がシアトルで行われ、ブルージェイズが８―２と大勝し、２連勝。対戦成績を２勝２敗のタイとした。（デジタル編集部）ブルージェイズは１点を追う三回、９番Ａ・ヒメネスの逆転２ランなどで３点を挙げると、その後もゲレロの本塁打などで着実に加点。１８安打で