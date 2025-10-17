将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月17日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局2日目の対局が行われている。形勢は藤井竜王が大きくリード。一気に決着がついてもおかしくない展開を迎えている。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の第2局（生中継中）藤井竜王が防衛5連覇で「永世竜王」か、佐々木八段が念願の初タイトル獲得か