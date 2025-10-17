岩手県北上市和賀町岩崎新田の旅館「瀬美温泉」の露天風呂で、清掃作業中の男性従業員（６０）が行方不明になっていた事件で、県警は１７日、現場近くの山中で身元不明の遺体が見つかったと発表した。遺体の脇には体長１・５メートルほどの成獣とみられるクマ１頭がおり、地元・猟友会のハンターが駆除した。県警は、遺体の体形や着衣などから、男性従業員がクマに襲われて死亡した可能性が高いとみて調べている。県警はこの