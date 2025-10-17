男性従業員が行方不明となっていた岩手・北上市の温泉旅館の近くで、遺体が発見されました。猟友会関係者によりますと、旅館近くの山林で遺体が発見され、クマが射殺されたという情報があり、今後、身元の確認が行われる見込みです。北上市の瀬美温泉では16日午前、従業員の笹崎（崎は立つさき）勝巳さんが行方不明になっていました。警察は、クマに連れ去られた可能性が高いとみて、16日から捜索に当たっていました。