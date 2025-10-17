大勢の来場者でにぎわう大阪・関西万博の会場＝12日、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場へのアクセス手段として運行され、トラブルが相次いだバスの製造元「EVモーターズ・ジャパン」（北九州市）が、自社の全317台を総点検した結果、万博で使われたものを含め3割超の113台で不具合が確認されたことが17日、分かった。中野洋昌国土交通相が閣議後記者会見で明らかにした。同社は既に修理を終えているという。国交省による