今回は、浮気性な彼氏の弟が急接近してきて、困惑した女性のエピソードを紹介します。彼氏の弟にばったり再会し…「私には2年前から交際している彼氏がいます。彼氏のことは大好きですが、たびたび浮気を繰り返し、ウンザリ……。彼氏と別れたいと今まで何度も思いましたが、今年30歳になったので、そろそろ彼氏と結婚したいなとも思うんですよね。そんなある日、彼氏とデート中に彼氏の弟に遭遇しました。とても感じのいい人で、