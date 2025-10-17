Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÊÉÍ­´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤¬¡¢¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡È¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡Ê¥­¥ó¥È¥ê¡Ë¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿ô¡¹¤Î¶§°­ÈÈ¤¿¤Á¤È¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤­¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëºî¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥­¥ó¥È¥ê¤Î³èÌö¤¬ÉÁ