JR東日本八王子支社と東京都三鷹市が連携し、三鷹市では初となる鉄道体験型のふるさと納税返礼品の受付を開始しました。この「三鷹車両センター車両メンテナンス体験」は、普段は絶対に入れない車両センターの内部で、運転台でのマスコン操作や車両の屋根上見学、床下点検、さらには構内運転士が使用するシミュレータ体験まで、鉄道の裏側を親子で満喫できる超プレミアムなプログラムが用意されています。納税したら運転士デビュー