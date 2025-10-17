愛媛FCは16日、選手やクラブ関係者のプライバシー保護を求める声明を発表した。クラブによると「SNS等で選手やクラブ関係者に関するプライバシーへの配慮が十分でない投稿や行動」が見受けられるという。愛媛は「選手やスタッフの安全やプライバシーを脅かし、安心して活動できる環境に影響を及ぼす可能性があります」と伝え、私生活の場などでの無断撮影やつきまといのほか、SNS上での誹謗中傷についても行わないように求めた