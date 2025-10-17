データセクションが急伸。同社は１７日、東急不動産ホールディングス傘下の東急不動産との間で、ＡＩデータセンター事業における包括的業務提携に向けた覚書を締結したと発表。これが株価の刺激材料となったようだ。覚書に基づき、環境に配慮した次世代ＡＩデータセンターの開発・運用に向けた連携を推進する。データセクは石狩再エネデータセンター第１号を活用し、ＡＩ