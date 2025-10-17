山形県内で警察官をかたった詐欺の被害が相次いで確認され、警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】警察官をかたる詐欺に注意！ 警察手帳のようなものをみせられ...50代女性が暗号資産約150万円分だまし取られる（山形） 山形市の５０代女性は、ＬＩＮＥで警察手帳のようなものをみせられ、およそ１５０万円をだましとられました。 警察によりますと先月１９日、山形市に住む５０代の女性の自宅の固定電話に、ＮＴＴド