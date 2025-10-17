TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』公式Instagramで、波瑠・向井康二（Snow Man）・池村碧彩の“偽家族”写真撮影シーンのメイキングムービーが公開された。 【動画＆写真】お受験ルックの向井康二・池村碧彩・波瑠の家族写真撮影メイキングなど ■向井と同じポーズをする碧彩ちゃんに注目 ドラマでは、花村薫（波瑠）が、シングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）の娘・いろは（池村）の“