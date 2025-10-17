自民党の高市総裁誕生を契機に公明党が与党離脱を表明し、にわかに政権交代の可能性が浮上しています。過去自民党が野党に転落した際、株式市場はどのように動いたのでしょうか?自民党から政権交代のあった、過去の日経平均の動きを簡単に振り返ります。○自民党で高市総裁の誕生を契機に公明党が与党を離脱石破総理の辞任表明を受け、自民党で総裁選が行われ、新たに高市早苗総裁が誕生しました。日本初の女性総理誕生の可能性が