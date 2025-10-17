ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#7が、きょう17日午後10時より放送される。#7では、映画『カメラを止めるな！』で話題となった俳優・しゅはまはるみ（51）の本気の婚活に密着する。【写真】笑顔でピース！…じゃない？本気の婚活に挑戦するしゅはまるみしゅはまは過去の結婚生活で、元夫から「謝罪文を100ページ書け」と言われたという壮絶な経験もち、そのトラウマから他人との共同生活に大きな不安を抱えている