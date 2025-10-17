アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー、後藤まつりのファースト写真集『後藤まつりファースト写真集まつりがはじまる。』（徳間書店）が10月24日に発売される。【写真】豊満と断言していいヒップラインを披露した後藤まつり9人組グループの絶対的エースとしてライブ活動を中心に人気を集める後藤は、9頭身スタイルと明るい笑顔で注目を集めてきた。そんな後藤の記念すべき初写真集は、沖縄ロケで撮影。海辺