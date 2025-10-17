お笑いコンビ「NON STYLE」石田明（45）が16日深夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。飲みに行きたい相手として、人気芸人の名前を挙げた。この日の番組VTRは、注目の若手同士が食事をしながら本音で語り合うトーク企画「深夜営業メシ」。「バッテリィズ」エースと「エバース」町田和樹が熱く語り合ったが、これを受けて「サシ飯に行きたい相手」を聞かれた石田は「1対1で行くなら、（ピ