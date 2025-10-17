◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦マリナーズ 2―8 ブルージェイズ（2025年10月16日シアトル）ア・リーグ第2シードのマリナーズは第1シードのブルージェイズに2―8で敗れ、本拠での2連敗で2勝2敗のタイに持ち込まれた。第5戦は17日（日本時間18日）にシアトルで行われる。2回に5番ネーラーの右中間へのソロ本塁打で先制したが、先発カスティジョが3回に2ランを浴びて逆転され、1死満塁で登板した2番手スパイアーが押し