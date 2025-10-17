◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ブルージェイズ 8―2 マリナーズ（2025年10月16日シアトル）ア・リーグ第1シードのブルージェイズが第2シードのマリナーズを8―2で破り、敵地での連勝で2勝2敗のタイに持ち込んだ。7回戦制のポストシーズン（PS）で4戦目までロードチームが勝ったのは史上8回目。第5戦は17日（日本時間18日）にシアトルで行われる。マリナーズが2回、5番ネーラーの右中間ソロで先制したが、ブルージェ