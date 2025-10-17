「SnowMan」岩本照（32）が15日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。異性について語った。司会の鈴木愛理から「岩本さんはどういう女子に落ちるんですか？」と質問を受けた岩本。「一目惚れとかあんまりしないんじゃないかな」と答えた。「中身知らないと怖いなって」と続けて「あざとさの裏が、何かあるんじゃないか？とかもそう」と説明。「もっと（内面を）知っていく流れで