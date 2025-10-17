お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が16日深夜放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。自身のイメージとのギャップについて語った。この日は、注目の若手同士が食事をしながら本音で語り合うトーク企画「深夜営業メシ」。昨年のM-1グランプリで4位となり、今年のABCお笑いグランプリでは優勝した「エバース」町田和樹に、エースは「最近東京のテレビとか、全国のデカい番組によう