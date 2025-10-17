MLB公式は日本時間17日、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が右肘の手術をオフシーズンに受ける必要がないことを報じました。ブーン監督がシーズン終了記者会見でこの朗報を伝え、ジャッジ選手がシーズン終了後に受けたMRI検査で、肘の回復が順調であることが判明したようです。「屈筋群の回復が継続していることが確認された。彼はシーズンをかなり良い状態で終えた。したがってアーロンに手術は必要ない」とコメントしました。