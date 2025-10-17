アフリカ東部のケニアで16日、亡くなったオディンガ元首相の遺体の一般公開に数千人が押し寄せ、治安部隊が発砲するなどして少なくとも4人が死亡しました。ケニアのオディンガ元首相は15日、訪問先のインドで80歳で亡くなりました。ロイター通信によりますと、オディンガ氏の遺体が16日、ケニアの空港に到着すると、飛行機のもとに多くの支持者が押し寄せ、空港は一時業務を停止しました。その後、オディンガ氏の追悼式がナイロビ