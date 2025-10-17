XGが、自身2度目となるワールドツアーを開催することを発表した。XGは2024年5月、神奈川・Kアリーナでの日本公演を皮切りに初のワールドツアー＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞を開催。約1年をかけて世界35都市で47公演を行い、ツアーファイナルの東京ドーム公演では約5万人のファンを熱狂させ、ツアーの総動員数は約40万人を記録した。そんな1stワールドツアー終幕から1年経らずでの開催となる2ndワールドツアーは、2026