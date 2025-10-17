SWEET STEADYが、新曲「ファンファーレ」、「すいすてたいむ」を本日配信リリースした。「ファンファーレ」は、過去の自分を受け入れ、未来への一歩を踏み出そうと頑張る人へ贈る応援歌になっているという。また、カップリングの「すいすてたいむ」はメンバーが自分以外のメンバーを紹介していく他己紹介ソング。メンバーの個性が詰まった歌詞に注目してほしい。▲ジャケット写真さらに、12月10日には2025年4月に開催されたデビュ