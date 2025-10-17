ニューヨーク州のキャシー・ホウクル知事が2025年10月16日、「家主による家賃設定のための価格操作ソフトウェアの使用を禁止する法案(AB A1417)」に署名しました。これによりニューヨーク州では、AIなどを用いて家賃設定をサポートするソフトウェアの使用が全面的に違法となります。NY State Assembly Bill 2025-A1417https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/A1417/amendment/originalGovernor Hochul Signs Legislative