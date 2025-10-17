Novel Coreが、2026年1月23日に自身のバースデーライブ＜BiRTH OF CORE: Lv.25＞を東京・昭和女子大学 人見記念講堂で開催することを発表した。発表と同時に、公式ファンクラブ「CORE HOUSE」会員を対象としたチケット最速先行受付がスタートした。◆Novel Core 画像この発表は、10月16日に行われた全国ツアー＜BABiES AGAiN TOUR＞の初日公演でサプライズとして明かされたとのこと。同ツアーは、ミクスチャーミュージックEP『BABi