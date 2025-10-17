【モデルプレス＝2025/10/17】女優の橋本マナミが10月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装で美しい素肌を披露した。【写真】橋本マナミ、二の腕スラリのノースリ姿◆橋本マナミ、ノースリーブ衣装ショット公開橋本は「最近の衣装」とコメントし、エプロン姿の店員ショットやベージュのスーツ姿など4種類の衣装を紹介。トレンチ風のロングワンピースショットではノースリーブからスラリと伸びた腕をのぞかせ、美しい素