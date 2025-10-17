第97回アカデミー賞にて衣装デザイン賞と美術賞を受賞した映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編『ウィキッド 永遠の約束』より、主演のシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデ、ジョン・M・チュウ監督の物語の核心に触れるコメントと共に、壮大な世界観の一部を収めた特別映像が解禁された。【動画】期待値爆上がり！ 『ウィキッド 永遠の約束』特別映像『ウィキッド ふたりの魔女』は、『オズの魔法使い』の魔女たちの知ら