今夜10月17日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして相川暖花（SKE48）、菊地亜美、鳥谷敬、中尾明慶、屋敷裕政（ニューヨーク）が登場。5人の子どもを育てる鳥谷が、親なら誰もが一度は考える“教育”のテーマを投げかける。【写真】SKE48の現役リーダー・相川暖花「人気は待つものじゃない、“作る”もの」本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタ