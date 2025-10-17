◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦マリナーズ２―８ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ブルージェイズがマリナーズに連勝し、対戦成績を２勝２敗に戻した。通算２２１勝右腕Ｍ・シャーザーが先発し、交代拒否にも見える続投志願もあり、６回途中２失点と好投。ナショナルズ時代の１９年以来のポストシーズン勝利を挙げた。５―１の５回２死一塁の場面でシュナイダー監督が